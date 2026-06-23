Nach dem Drama um «Timmy»: Rätseln um Bilder von neuem Buckelwal in Dänemark

Erst dachte sie, es handle sich um die Spitze eines Kajaks oder Ruderbootes. "Doch schnell bemerkten wir, dass sich das, was wir sahen, im Wasser befand – nicht auf dem Wasser. Und dann gab es keinen Zweifel mehr: Es war ein Wal!" Es handle sich bei den Aufnahmen "ganz sicher" um einen Buckelwal, sagte der Wal-Experte Peter Teglberg Madsen der dpa. "Ich kann aber allein von den Bildern nicht beurteilen, ob er krank ist."