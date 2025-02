Nach dem Drama bei der Rennrodel-WM: David Nößler gibt Entwarnung

Riesengroßer Schreckmoment für David Nößler. Erst setzte er sich völlig überraschend in der teaminternen Qualifikation für die Mixed-Wettbewerbe der Rennrodel-WM gegen den dreimaligen Olympiasieger Felix Loch durch, dann kam der Athlet vom RSV Schmalkalden beim Rennen im unteren Bereich der Bahn extrem ins Schleudern. Um seinen gebrochenen Mittelfuß nicht noch mehr in Mitleidenschaft zu ziehen, hielt er den gesunden Fuß in die Luft – wohl auch, um vielleicht doch noch das Touchpad zum Auslösen der Lichtschranke zu erreichen. Denn oben wartete seine Mixed-Teamkollegin Merle Fräbel. Als die Suhlerin aber vergeblich auf das grüne Licht wartete, musste sie ihren Schlitten wieder verlassen, durfte nicht mehr starten – das Team wurde disqualifiziert.