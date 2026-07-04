Nach dem deutschen WM-Aus: Mertesacker bereit für Job im deutschen Fußball

Berlin - Per Mertesacker ist offenbar bereit, einen Job beim Deutschen Fußball-Bund zu übernehmen. Inmitten der Diskussionen um eine mögliche Verpflichtung von Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer und dem angekündigten Abschied von DFB-Sportgeschäftsführer Andreas Rettig würde der Weltmeister von 2014 Verantwortung übernehmen. "Irgendwie mal beim DFB zu arbeiten, dem deutschen Fußball, dem ich auch so viel zu verdanken habe, mal was zurückzugeben, wenn das gewünscht ist - dafür stehe ich natürlich zur Verfügung", sagte der 41-jährige als TV-Experte im ZDF.