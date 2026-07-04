Nach dem deutschen WM-Aus: Mertesacker bereit für Job im deutschen Fußball

Der frühere Innenverteidiger leitete bis zu diesem Sommer die Nachwuchsakademie seines letzten Vereins FC Arsenal und hat damit große Erfahrung in der Talentausbildung und -förderung. Mertesacker stellte aber auch klar, dass es kein schnelles Engagement beim DFB geben wird. Er wolle erstmal seine Arbeit als Experte beim ZDF während der Fußball-Weltmeisterschaft zu Ende bringen und dann in den Urlaub gehen. "Was ich natürlich auch machen wollte nach 15 Jahren beim FC Arsenal, acht Jahren in der dortigen Akademie: Die Zeit zu reflektieren, was ich da alles erlebt habe", betonte der 104-malige Nationalspieler.