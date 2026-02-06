Das gehört zu den größten Wünschen des Philipp Christ: Einmal in der Kathedrale Notre-Dame an der Hauptorgel das Publikum begeistern. 2016 sollte dieser Wunsch beginnen, Wirklichkeit zu werden. Da hatte er die Einladung bekommen, dass er im Mai 2019 ein Konzert geben kann. Dafür hatte sich Philipp Christ Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Philip Glass ausgesucht. Diese Werke sollten etwa 45 Minuten füllen. Alles war vorbereitet. Und dann das: Gut vier Wochen vor dem ersehnten Konzert geht Notre-Dame in Flammen auf. Die Bilder, die aus Paris übertragen werden, sind entsetzlich. Sie sprechen vom Raub der Flammen. Davon, dass schier Unwiederbringliches vernichtet wird. Geschichte fällt in Schutt und Asche, Kulturgüter von unschätzbarem Wert werden zerstört und beinahe auch ein Lebenstraum des Suhler Organisten und Kreiskantors Philipp Christ.