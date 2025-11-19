 
Sonneberg Nach Brand rollen Amtsgeschäfte wieder an

Die Stromversorgung des Sonneberger Rathauses ist wieder intakt, nur einzelne Außenstellen sind noch beeinträchtigt.

Sonneberg: Nach Brand rollen Amtsgeschäfte wieder an
1
Ein größeres Feuerwehraufgebot bekam es am Montag mit einem Brand in der Stadtverwaltung zu tun. Derweil die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht waren, galt dies für die Folgen nicht. Foto: Adam Fox

Nach dem Elektrobrand im Rathaus vom Montag, 17. November, ist in den vergangenen zwei Tagen mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung für die Stadtverwaltung gearbeitet worden. „Am Dienstag mussten aufgrund der zwangsweise lahmgelegten Technik vereinbarte Behörden-Termine entfallen, war die Verwaltung nicht wie gewohnt arbeitsfähig und auch die Bibliothek geschlossen. Am Empfang des Rathauses und über die zur Verfügung stehenden Medien sind die Bürger über die Einschränkungen informiert worden“, so Stadtsprecherin Cindy Heinkel.

Am Dienstagabend dann kam die erlösende Nachricht: „Die Stromversorgung wird gerade schrittweise wiederhergestellt und geprüft, ob alles ordnungsgemäß funktioniert. Über Nacht kümmerten sich die Mitarbeiter der IT im Haus um die Anbindung der Telefonanlage und um die komplette IT-Infrastruktur inklusive Computertechnik, damit ein möglichst reibungsloser Betrieb während der nächsten Tage gewährleistet ist und die Amtsgeschäfte ab Mittwochfrüh regulär anlaufen konnten.“

Sowohl die Online-Terminvergabe als auch alle behördlichen Vorgänge im Rathaus vom Angelschein bis zum Reisepass funktionieren nun wieder.

„Lediglich im Archiv und in einigen Außenstellen, wie beispielsweise in der Wolke 14, im Stadion oder in der Feuerwehr Sonneberg-Mitte kann es wegen eines in Mitleidenschaft gezogenen Glasfaserkabels noch zu Einschränkungen kommen, bis der Schaden voraussichtlich in der kommenden Woche behoben ist“, informiert Hauptamtsleiter Michael Kraus.

Bürgermeister Heiko Voigt bedankt sich ausdrücklich bei der Elektro Sonneberg eG, „für ihren schnellen, umsichtigen und professionellen Einsatz, bei allen Mitarbeitern des Rathauses, die die Stellung gehalten haben und insbesondere bei den Kollegen der IT, die über Nacht dafür gesorgt haben, dass jeder am Mittwochvormittag wieder einen funktionstüchtigen Arbeitsplatz vorfindet“. Wie berichtet, war bei dem Brand ein Sachschaden in Höhe von einer viertel Mio. Euro entstanden.