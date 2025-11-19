Sonneberg: Nach Brand rollen Amtsgeschäfte wieder an

Nach dem Elektrobrand im Rathaus vom Montag, 17. November, ist in den vergangenen zwei Tagen mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung für die Stadtverwaltung gearbeitet worden. „Am Dienstag mussten aufgrund der zwangsweise lahmgelegten Technik vereinbarte Behörden-Termine entfallen, war die Verwaltung nicht wie gewohnt arbeitsfähig und auch die Bibliothek geschlossen. Am Empfang des Rathauses und über die zur Verfügung stehenden Medien sind die Bürger über die Einschränkungen informiert worden“, so Stadtsprecherin Cindy Heinkel.