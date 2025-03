Ende gut, alles gut: Nach dem großen Schreckmoment für das deutsche Biathlon-Team aufgrund eines Brandes am Wachstruck sind das Mobil samt der Rennski der DSV-Skijäger nur mit geringer Verspätung in Oslo angekommen. Laut Plan sollte das Riesengefährt bereits am Mittwochmorgen in Norwegens Hauptstadt eintreffen, kam aber erst am Nachmittag an. Aufgrund der Verspätung wurde das Training der deutschen Männer mit Einwilligung des Weltverbandes IBU von Mittwochmittag auf Mittwochnachmittag verlegt; die DSV-Herren trainierten also mit allen Damen.