Vor einigen Tagen ließ der Dresdner SC aufhorchen. Er bat seine Fans um Unterstützung. Unterstützung, damit sich die finanziellen Verluste durch die Spielabsage gegen den SC Potsdam nicht ins Uferlose bewegen würden. Der DSC hätte eigentlich am Freitag die neue Spielzeit der Volleyball-Bundesliga (VBL) der Frauen eröffnen sollen. Diese Partie ist nun gestrichen, die Suche nach einem Ersatzgegner sei erfolglos verlaufen, wie die Dresdner mitteilten.