Der einst so ruhmreiche SV EK Veilsdorf kommt hinter den Kulissen einfach nicht zur Ruhe – zumindest in der Abteilung Fußball. Dabei dachten viele, dass nach dem Donnerwetter und dem Schweinekopfskandal im vergangenen Jahr (wir berichteten ausführlich) wieder etwas mehr Stabilität in den Weihbachgrund eingekehrt sei. Anscheinend aber nicht, denn das Trainergespann Daniel Paulus/Matthias Eberhardt steht nicht mehr an der Seitenlinie. Dabei hatte Paulus in nur eineinhalb Jahren Amtszeit die Veilsdorfer Kogge mit dem Gewinn des Kreispokals in sportlich erfolgreiche Fahrwasser geführt.