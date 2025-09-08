Wie weiter mit dem Wolf? So langsam werden die Debatten um den richtigen Umgang mit dem inzwischen gewohnten Raubtier etwas nervig. Egal ob mal wieder ein blutiges Massaker unter Schafen zu beklagen ist oder, wie jetzt nun bei Ilmenau, sich ein Schuss aus der Büchse eines vielleicht unaufmerksamen, vielleicht wütenden Schützen gelöst hat: Was immer weiter steigt, ist der Puls in beiden Lagern – aber leider nicht die Aussicht, dass wir hier schnelle eine Frieden stiftende Lösung bekommen. Warum nicht?