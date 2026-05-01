Die Maßnahmen, die unter anderem für mehr Spannung und besseres Racing zur Unterhaltung der Fans dienen sollen, betreffen Qualifikation, Rennen, Starts und feuchte Bedingungen.

In der Startplatzjagd etwa wird die Energie-Menge, die von den Fahrern pro Runde maximal wiedergewonnen werden darf, von acht auf sieben Megajoule reduziert. Dadurch sollen die Piloten mehr Vollgas fahren können. Zudem wurde das Limit beim sogenannten Superclipping von 250 kW auf 350 kW erhöht. In diesem Modus können - vereinfacht gesagt - Autos Energie zurückgewinnen, während der Fahrer Vollgas gibt.

"Die Formel 1 und die Fia sind keine Dummköpfe"

Im Rennen wiederum können die Piloten künftig mit dem Boost-Knopf nur noch 150 kW zusätzlich freisetzen. Zuvor waren es 350 kW. Dadurch sollen die Geschwindigkeitsunterschiede beim Überholen reduziert werden, was wiederum die Sicherheit erhöhen soll. "Ich glaube, wir haben das Qualifying deutlich verbessert und die Risiken im Rennen deutlich reduziert", meinte Monchaux, der allerdings schon jetzt mit Nachbesserungen rechnet.

Im Simulator seien kaum grundsätzliche Änderungen aufgefallen, merkten einige Fahrer an. "Alleine die Regeländerungen werden die Rangordnung nicht umwerfen, dafür waren die Korrekturen einfach zu gering", meinte McLaren-Pilot Oscar Piastri.

Der Vorsitzende der Fahrergewerkschaft und WM-Zweite, George Russell, fand die Kritik an den Regeln und dem Weltverband überzogen, zumal Fahrer egoistisch ihre eigenen Interessen verfolgen würden. "Die Wahrheit ist: Die Formel 1 und die Fia sind keine Dummköpfe", sagte der Mercedes-Fahrer. "Sie wissen, was sie tun, und die Fans lieben die Rennen derzeit. Ob zu Recht oder zu Unrecht: Die Rennen sind spannend." Ob das Soforthilfeprogramm aber schon in Miami greift, wird sich erst noch zeigen.