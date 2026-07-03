Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat seine neue Internetseite unter der altbekannten Adresse www.lra-sm.de an den Start gebracht. Die frühere Website war seit einem Cybervorfall im vergangenen Jahr außer Betrieb. In der Zwischenzeit arbeitete der Kreis mit einer provisorischen Website, auf der Bürgerinnen und Bürger die wichtigsten Informationen vorfanden. Parallel dazu nutzte das Landratsamt diese Zeit für einen Neuaufbau seiner Internetpräsenz. Die nun neu gestaltete Seite ist nach Angaben des Kreises moderner, sicher und barrierearm.