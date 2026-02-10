Im August vorigen Jahres ist die Homepage des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die Behörde betonte damals, alles daran zu setzen, damit die Internetangebote für die Bürger schnell wieder online bereitstehen. Doch fünf Monate später ist die Internetseite nur eingeschränkt nutzbar. Ein Behördensprecher sagte auf Nachfrage, dass an einer grundlegenden Neugestaltung der Internetseite gearbeitet werde. Die alte Seite werde nicht einfach wieder hergestellt, sondern das Online-Angebot komplett überarbeitet. Dafür sei Zeit erforderlich.