"Wir sehen in vielen Bereichen wirklich signifikanten Fortschritt", sagt Uwe Peter, Chef von Cisco in Deutschland. Etwa beim Ausbau von schnellen Gigabit-Internetanschlüssen, die inzwischen für drei Viertel der Haushalte verfügbar wären. "In anderen Bereichen sehen wir aber auch eine gewisse Digital-Müdigkeit."