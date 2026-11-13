Nach Chef-Abgang Wie geht es weiter nach dem Nvidia-Eklat?

Tech-Analyst Patrick Moorhead zeigte Verständnis für Stimmen aus der Branche, die Huangs Abgang bedauerten: "Ich denke, die Leute sind traurig darüber, was das für die Zukunft bedeuten könnte." Andere Marktbeobachter gaben sich überzeugt, dass Nvidia auch ohne den Gründer-Chef klarkommen kann: "Das ist ein Unternehmen mit vier Billionen Dollar Börsenwert - nicht weil Jensen Firmenchef ist, sondern weil sie im vergangenen Quartal 100 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet haben und im Jahresvergleich um 100 Prozent gewachsen sind", sagte Matt Witheiler von der Finanzfirma Wellington Management der "Financial Times".

Wie wurde Nvidia so wichtig?

Das vor 33 Jahren gegründete Unternehmen war ursprünglich auf Grafikkarten für Computer spezialisiert. Das war ein wechselhaftes Geschäft, und die Firma war vor allem bei Gamern populär. Für eine Sonderkonjunktur sorgte später der Vormarsch von Digitalwährungen, die mit Nvidia-Grafikkarten erzeugt werden konnten.

Vor einigen Jahren stellte sich dann heraus, dass Software mit Künstlicher Intelligenz besonders effizient mit Technologie von Nvidia trainiert werden kann. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Anthropic oder Google füllen ganze Rechenzentren mit Nvidia-Technik. Huang ritt die Welle und brachte Nvidia auch verstärkt ins Geschäft mit dazugehöriger Software sowie Prozessoren für den Betrieb bereits angelernter KI-Modelle.