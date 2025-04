"Ich glaube schon, dass er weiß, wie wichtig die nächsten Wochen sind und wie schön die nächsten Wochen auch sein werden für ihn", prognostizierte Kompany. Die Torschützenliste führt Kane mit 23 Treffern an. Und in der Bundesliga hat sein FC Bayern, der in der ersten Saison mit Kane erstmals seit 2012 nicht Meister wurde, sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Leverkusen. "Wir dürfen uns die Saison nicht verderben lassen. Wir haben in der Bundesliga die Chance, den Titel zurückzuholen", sagte Kane.