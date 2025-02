Die Partie am Mittwochabend sei ein "Akt sportlicher Grausamkeit gewesen", hieß es in einem bissigen Kommentar. Man habe dabei zusehen können, wie die Real-Profis "einem auberginefarbenen Schmetterling ganz langsam die Flügel ausreißen". Eine "klägliche" Niederlage sei es gewesen, so "The Telegraph".