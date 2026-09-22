Nach CDU-Debakel im Nordosten: Kretschmer mahnt nach Wahlen Veränderungen an

Dresden (dpa/sn) - Nach dem historisch schlechten Wahlergebnis der CDU bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern fordert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer einen Politikwechsel. "Wenn dieses Wahlergebnis und eigentlich Wahlen, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren stattgefunden haben, folgenlos bleiben, dann verstärkt sich dieser Trend", sagte der CDU-Politiker dem Deutschlandfunk angesichts des starken Abschneidens der AfD. Es könne wenig bleiben, wie es aktuell sei. "Wir müssen über alle Punkte sprechen, vor allen Dingen über inhaltliche", so Kretschmer.