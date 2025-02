Nach Bundestagswahl: SPD-Chef: Merz muss Kurs und Ton deutlich ändern

Auch dieses Jahr in der Rezession?

Aus Sicht der Vorsitzenden des Sachverständigenrates Wirtschaft, Monika Schnitzer, wird es für die kommende Regierung schwer, das Steuer in der Wirtschafts- und Finanzpolitik herumzureißen. Deutschland drohe auch dieses Jahr in der Rezession steckenzubleiben, sagte sie dem "Stern". Damit fehle das Wachstum, um etwa viel Geld in Verteidigung und Infrastruktur zu stecken. "Es fehlt uns auch an Spielraum, um die Steuern zu senken."