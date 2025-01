Nach Bundestagsabstimmung Unionsfinanzminister gegen Zusammenarbeit mit AfD

Berlins Finanzsenator Stefan Evers bemängelte, dass neben der Abstimmung, die Konjunkturprognose für 2025 nicht Teil der öffentlichen Debatte war. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte diese gestern deutlich nach unten korrigiert. Für 2025 wird nur noch ein Mini-Wachstum von 0,3 Prozent erwartet. Es sei offenkundig, dass "der Wohlstand in diesem Land weiterhin massiv bedroht ist, dass Deutschland weiterhin Schlusslicht der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa ist", sagte Evers. "All das hat überhaupt keine Rolle am gestrigen Tag in der öffentlichen Debatte gespielt."