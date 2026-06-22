Nach Bühnensturz: Darum weinte Hella von Sinnen Tränen der Hoffnung

Ein Job direkt im eigenen Wohnzimmer

Eine ganze Zeit lang musste sie sich in einem Rollstuhl fortbewegen – was einige ihrer Projekte unmöglich machte. Sie habe ein großes Gefühl der Angst empfunden. "Monatelang war ich im Krankenhaus sowie in der Reha und fühlte mich in dieser Zeit wirklich extrem niedergeschlagen", sagte sie. "Diese Situation ist für jemanden, der in der Showbranche arbeitet und davon lebt, unter Leute zu gehen, besonders bedrückend."