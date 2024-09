Es ist der „Balkon Meiningens“ – das Diezhäuschen im Herrenberg über Schloss Elisabethenburg. Nach steilem Aufstieg werden Wanderer mit einem grandiosen Ausblick auf die einstige Residenzstadt belohnt. So wie unser Leser Stefan Bartl, der am vergangenen Wochenende das nebenstehende Foto geschossen hat. Damit erklärt sich, warum die Wanderhütte so beliebt bei den Meiningern und ihren Gästen ist. Leider aber auch bei Schmierfinken und Feuerteufeln. Zuletzt wurde im Juli versucht, das Diezhäuschen abzufackeln. Doch die spezielle Brandschutzkonstruktion hielt stand, lediglich ein Loch in der Verkleidung war die Folge.