Vom Purtschellerhaus aus ist das Kehlsteinhaus mit bloßem Auge zu erkennen. Nur wenige Kilometer Luftlinie trennen die traditionsreiche Berghütte der Alpenvereins-Sektion Sonneberg von dem Nazi-Bauwerk, das nach dem verheerenden Brand nun bundesweit für Schlagzeilen sorgt. Verbunden sind die beiden Häuser durch eine spektakuläre Gratwanderung. Und auch historisch gibt es Berührungspunkte, die heute kaum noch bekannt sind.