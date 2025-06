Im Garten hinter dem Haus blieben die Gemüsebeete unversehrt. Foto: Marie-Luise Otto

„Mein Schwiegervater hat das Mittagessen zubereitet“, erzählt Marcel Borrs. In einer Pfanne habe der 69-jährige Egon Norbey das Gulasch und den Speck für den Rotkohl angebraten. Auf der Platte daneben stand der Topf mit den Klößen. Und nun geschah etwas Fatales. Das Wasser kochte über und spritzte offenbar in die Pfanne, in der das Öl brennend heiß war. Es kam zu einer Verpuffung und blitzschnell geriet die Küche in Brand. „Das hat gleich durchgeschlagen“, sagt Marcel Borrs.