Flammen – überall. „Da wird einem schon anders“, sagt René Witter einen Tag nach dem verheerenden Brand. Er bewohnt mit seiner Familie das Nachbargebäude des Hauses in der Schleusinger Straße von Oberrod, das die Flammen verschluckt haben. Ein Albtraum sei der Mittwoch für ihn und alle Nachbarn gewesen. „Wenn man nachts um halb vier geweckt wird, zum Fenster hinausschaut und ein lichterloh brennendes Haus sieht, ist das ein Schock“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.