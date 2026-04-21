Eine Streife traf die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 17 Jahren im Bereich des Ostrings an und unterzog sie einer Kontrolle. Dabei hätten sich Hinweise ergeben, dass sie den Brand durch das Zünden von Feuerwerkskörpern fahrlässig verursacht haben könnten, teilte die Polizei mit. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.