Gemünden (dpa/lby) - Nach einem Brand in einem Waldgebiet im unterfränkischen Gemünden ermittelt die Polizei gegen zwei Jugendliche. Nach bisherigem Stand sollen Feuerwerkskörper den Brand am Montagnachmittag ausgelöst haben.
Ein Feuer in einem Wald bei Gemünden beschäftigt die Polizei. Zwei Jugendliche geraten in den Fokus der Ermittler.
Gemünden (dpa/lby) - Nach einem Brand in einem Waldgebiet im unterfränkischen Gemünden ermittelt die Polizei gegen zwei Jugendliche. Nach bisherigem Stand sollen Feuerwerkskörper den Brand am Montagnachmittag ausgelöst haben.
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Die Feuerwehr war nach einem Notruf rasch vor Ort und begann mit den Löscharbeiten, die bis in die Nacht andauerten. Zur Höhe des entstandenen Schadens lagen zunächst keine Angaben vor.
Bei der Untersuchung des Brandortes fanden die Beamten abgebrannte Feuerwerkskörper. Auf der Anfahrt zum Einsatzort ergaben sich zudem Hinweise auf zwei E-Scooter-Fahrer, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im betroffenen Gebiet aufgehalten haben sollen.
Eine Streife traf die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 17 Jahren im Bereich des Ostrings an und unterzog sie einer Kontrolle. Dabei hätten sich Hinweise ergeben, dass sie den Brand durch das Zünden von Feuerwerkskörpern fahrlässig verursacht haben könnten, teilte die Polizei mit. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.