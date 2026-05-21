Erst eine Bombendrohung am Sonntagnachmittag; nun gab es schon wieder einen Einsatz der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof.
Nach Bombendrohung Herrenloser Koffer legt Reisezentrum lahm
Redaktion 21.05.2026 - 13:47 Uhr
Ein achtlos abgestellter Koffer hat jetzt für jede Menge Ärger gesorgt: Das Gepäckstück hat das Reisezentrum am Erfurter Hauptbahnhof stillgelegt. So teuer wird das.
Erst eine Bombendrohung am Sonntagnachmittag; nun gab es schon wieder einen Einsatz der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof.