Nach Bluttat von Aschaffenburg: Polizist wegen Strafvereitelung vor Gericht

Alzenau - Ein Polizist steht von Montag an (09.00 Uhr) wegen des Vorwurfs der Strafvereitelung im Amt vor Gericht. Der 29-Jährige soll gegen den mutmaßlichen Messerstecher von Aschaffenburg keine Ermittlungen eingeleitet haben, der Monate vor der Bluttat mit zwei Toten bereits seine Freundin in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) angegriffen haben soll. Der 28 Jahre alte beschuldigte Afghane ist laut einem Gutachter an paranoider Schizophrenie erkrankt und war bei der Tat in Aschaffenburg womöglich schuldunfähig.