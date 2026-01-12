Lauwarmes Wasser ist OK, sagen die einen, wenn es um das Auftauen einer vereisten Windschutzscheibe am Auto geht. Andere meinen, dass das auch wieder schnell anfriert. Alle Experten vom Stammtisch bis zum ADAC sind sich aber einig: Heißes Wasser auf die gefrorene Frontscheibe ist eine ziemliche dumme Sache. Entweder das Glas platzt sofort oder es wird sich so verändern, dass kleine Schäden in Zukunft zum bersten führen.