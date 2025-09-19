Nach Betriebsprüfungen: Mehr als 17 Millionen Euro Nachzahlungen wegen Schwarzarbeit

Leipzig - Wegen illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit hat die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland (DRV) im vergangenen Jahr knapp 17 Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen von Arbeitgebern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nachgefordert. Damit ist die Summe der Nachzahlungen im Vergleich zum Vorjahr um 19,3 Prozent angestiegen (2023: 14,2 Millionen Euro), teilte die DRV mit. Das sei das Ergebnis von rund 157 anlassbezogenen Betriebsprüfungen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit gewesen. In den entsprechenden Strafverfahren seien DRV-Mitarbeitende als Zeugen geladen.