Nach beliebter Show: Türkischer Stand-up-Comedian festgenommen

Istanbul - Der in der Türkei bekannte Comedian Deniz Göktaş ist am Istanbuler Flughafen festgenommen worden. Göktaş wurde bei seiner Rückkehr von einer Urlaubsreise in Gewahrsam genommen, wie die Nachrichtenagentur Demirören (DHA) berichtete.
Über acht Millionen Menschen schauen sich das Video der Show an - nun wurde der beliebte Comedian Deniz Göktaş in der Türkei festgenommen. Die konkreten Vorwürfe gegen ihn sind unklar.
Istanbul - Der in der Türkei bekannte Comedian Deniz Göktaş ist am Istanbuler Flughafen festgenommen worden. Göktaş wurde bei seiner Rückkehr von einer Urlaubsreise in Gewahrsam genommen, wie die Nachrichtenagentur Demirören (DHA) berichtete.
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Vergangene Woche hatte Göktaş auf der Istanbuler Harbiye-Freiluftbühne sein Programm "Ölü Deniz" (doppelte Bedeutung "Totes Meer" und "Toter Deniz") vorgestellt und anschließend eine Aufnahme auf YouTube hochgeladen. In seiner Show hatte er sich neben zahlreichen anderen Themen auch über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und religiöse Aspekte geäußert.
Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurde gegen Göktaş ein Ermittlungsverfahren wegen strafbarer Handlungen in seinen Social-Media-Videos eingeleitet. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar.
Innerhalb einer Woche wurde das Video 8,5 Millionen Mal angesehen, einzelne Ausschnitte wurden zahlreich in den sozialen Medien geteilt und diskutiert.
Der Vorsitzende der konservativ-islamischen Büyük Birlik Partisi hatte gedroht, wer sich über Heiligkeiten lustig mache, dem werde die Zunge herausgerissen.
Andere Oppositionspolitiker hatten ihre Unterstützung für den Künstler ausgedrückt.