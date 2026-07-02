Nach beliebter Show: Türkischer Stand-up-Comedian festgenommen

Vergangene Woche hatte Göktaş auf der Istanbuler Harbiye-Freiluftbühne sein Programm "Ölü Deniz" (doppelte Bedeutung "Totes Meer" und "Toter Deniz") vorgestellt und anschließend eine Aufnahme auf YouTube hochgeladen. In seiner Show hatte er sich neben zahlreichen anderen Themen auch über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und religiöse Aspekte geäußert.