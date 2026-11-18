Berlin - Spione geben Spionen gerne auch mal Tipps – und so hat nun auch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) auf den neuen James-Bond-Darsteller reagiert. Auf seiner Instagramseite, dem sogenannten Karriere-Account, beglückwünscht die Behörde zunächst Schauspieler Robert Pattinson für seinen neuen Job als 007. Und wendet sich dann humorvoll an ihn – aber vor allem an potenzielle Bewerberinnen und Bewerber. Beim Verfassungsschutz liefen einige Dinge dann doch anders als in den James-Bond-Filmen, postet das BfV. Die Arbeit aber sei auch hier allemal spannend und abwechslungsreich.