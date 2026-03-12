Nach Beinbruch Senta Berger über Filmpläne, Disziplin und "Mary Poppins"

Geholfen haben ihr in der Zeit vor allem ihre beiden Söhne Simon und Luca sowie das viele Lob für den Film, der auf dem Roman "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" von Joachim Meyerhoff beruht. "Ich lag im Krankenhaus, da gingen ganze Schwestern-Belegschaften in den Film rein und sie kamen am nächsten Tag, um mir zu sagen, wie sie es gefunden haben - Ja, ganz toll", freute sich Berger, die darin die Großmutter von Joachim (Bruno Alexander), der in München die renommierte Otto Falckenberg Schule für Schauspiel besucht und darüber einerseits glücklich ist, andererseits aber auch mit manchen Tücken und skurrilen Anforderungen im Unterricht zu kämpfen hat.