Nach Bauarbeiten: Wieder Züge auf Bahnstrecke von Thüringen nach Sachsen

Seit Anfang April mussten Bahnpassagiere zwischen Neukieritzsch und Altenburg wegen Bauarbeiten mit Zugausfällen und Schienenersatzverkehr klarkommen. Nun soll wieder Normalität einkehren.
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Auf dem fünf Kilometer langen Abschnitt Neukieritzsch–Deutzen–Regis-Breitingen–Treben-Lehma–Altenburg waren neue Gleise und Bahnsteige, Brücken und Durchlässe, Oberleitungen sowie Anlagen der Elektrotechnik und der Telekommunikation errichtet worden.
Bis zum Frühjahr 2027 sollen nach früheren Angaben der Deutschen Bahn nun noch Arbeiten zur Kabelverlegung für ein elektronisches Stellwerk folgen. Der Abschnitt gehört zur Sachsen-Franken-Magistrale durch Thüringen, die 288 Kilometer lang ist. Sie wird an vielen Abschnitten modernisiert. Dabei werden unter anderem 32 Stellwerke errichtet sowie 223 Eisenbahnbrücken saniert.