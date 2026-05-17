 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Wieder Züge auf Bahnstrecke von Thüringen nach Sachsen

Nach Bauarbeiten Wieder Züge auf Bahnstrecke von Thüringen nach Sachsen

Seit Anfang April mussten Bahnpassagiere zwischen Neukieritzsch und Altenburg wegen Bauarbeiten mit Zugausfällen und Schienenersatzverkehr klarkommen. Nun soll wieder Normalität einkehren.

Nach Bauarbeiten: Wieder Züge auf Bahnstrecke von Thüringen nach Sachsen
1
Bauarbeiten an Bahnstrecke zwischen Neukieritzsch und Altenburg enden. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Altenburg - Nach mehrwöchigen Bauarbeiten zwischen Sachsen und Thüringen geht die Bahnstrecke zwischen Neukieritzsch und Altenburg wieder in Betrieb. Der Zugverkehr soll am Sonntag kurz nach 22.00 Uhr wieder aufgenommen werden, sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage. 

Nach der Werbung weiterlesen

Auf dem fünf Kilometer langen Abschnitt Neukieritzsch–Deutzen–Regis-Breitingen–Treben-Lehma–Altenburg waren neue Gleise und Bahnsteige, Brücken und Durchlässe, Oberleitungen sowie Anlagen der Elektrotechnik und der Telekommunikation errichtet worden. 

Bis zum Frühjahr 2027 sollen nach früheren Angaben der Deutschen Bahn nun noch Arbeiten zur Kabelverlegung für ein elektronisches Stellwerk folgen. Der Abschnitt gehört zur Sachsen-Franken-Magistrale durch Thüringen, die 288 Kilometer lang ist. Sie wird an vielen Abschnitten modernisiert. Dabei werden unter anderem 32 Stellwerke errichtet sowie 223 Eisenbahnbrücken saniert.