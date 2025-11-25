Nach Balkonbrand: Balkonbrand in Oberbayern – Tote starb nicht durch Feuer

Töging am Inn (dpa/lby) - Bei einem Balkonbrand in Oberbayern ist eine tote Bewohnerin gefunden worden. Wie die Kriminalpolizei mitteilte, wurde die Identität der Frau erst nach einer Obduktion bestätigt.
Feuer in einem Mehrfamilienhaus, eine Leiche – und dann die Überraschung: Die Polizei schließt Feuer oder Rauch als Todesursache aus. Was hinter dem tragischen Fund in Oberbayern steckt.
Töging am Inn (dpa/lby) - Bei einem Balkonbrand in Oberbayern ist eine tote Bewohnerin gefunden worden. Wie die Kriminalpolizei mitteilte, wurde die Identität der Frau erst nach einer Obduktion bestätigt.
Nach der Werbung weiterlesen
Feuerwehrkräfte hatten das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Töging am Inn (Landkreis Altötting) schnell gelöscht und die Leiche demnach in der Wohnung entdeckt. Aufgrund der starken Brandfolgen war eine Identifizierung zunächst nicht möglich.
Die Obduktion ergab, dass die 56 Jahre alte Bewohnerin nicht durch das Feuer oder den Rauch gestorben war. Als Ursache komme ein medizinischer Notfall infrage, teilte die Polizei mit.