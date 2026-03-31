Jupiter Island - US-Golfstar Tiger Woods soll nach seinem Autounfall in Florida die Einnahme von Schmerzmitteln und die Benutzung eines Handys gegenüber der örtlichen Polizei angegeben haben. Nach übereinstimmenden Medienberichten sagte 50-jährige Woods bei der Vernehmung, dass er kurz auf sein Handy geschaut und den Radiosender in seinem Auto gewechselt habe, bevor er mit seinem Geländewagen den Anhänger eines anderen Fahrzeugs streifte und sich mit seinem Wagen überschlug. Zudem soll er auf die Frage der Beamten, ob er verschreibungspflichtige Medikamente einnimmt, geantwortet haben: "Ich nehme ein paar."