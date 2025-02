Jena - Ein in Sachsen im vergangenen Jahr ausgewildertes Luchsweibchen hat sich auf die Wanderschaft nach Thüringen begeben. Die Katze mit den Pinselohren sei vom Erzgebirge mehr als 150 Kilometer unterwegs gewesen, um in das Saaletal in Thüringen zu kommen, teilte der Naturschutzbund (Nabu) in Jena mit. Das belege das Bild einer Wildtierkamera. Es handele sich bei dem Tier um die Luchsin Nova aus einem sächsischen Auswilderungsprojekt.