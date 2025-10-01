Nach Austritt Kemmerich: "Die FDP als Partei ist tot"

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Ex-FDP-Landeschef Thomas Kemmerich hat seine frühere Partei kritisiert und ihr einen falschen Kurs in der Migrationspolitik vorgeworfen. "Die FDP hat viel zu lange an der Ampelkoalition festgehalten. Sie hat mit zentralen Fehlentscheidungen auch in der Migrationspolitik ihre Zukunft verspielt", sagte Kemmerich der "Thüringer Allgemeinen". Er wolle mit seinem "Team Freiheit" nun ein Gegenentwurf zu allen anderen Parteien sein, "eine Art Anti-Parteien-Partei", betonte Kemmerich. "Aber die FDP als Partei ist tot. Also müssen wir deren unzufriedene Wähler abholen."