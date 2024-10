Nach Austritt aus der Partei Abtrünnige Jung-Grüne skizzieren Pläne für linken Neuanfang

Näher ran an die Menschen

Die Aussteigerinnen werben aktuell unter dem Slogan "Zeit für was Neues" für eine neue linke Jugendbewegung. Sie wollen mit Straßenfesten, kostenloser Lernhilfe für Menschen ohne viel Geld und anderen praktischen Aktionen wieder mehr junge Menschen für linke Politik begeistern und so auch ein Gegengewicht zur AfD bilden. Online hätten bislang rund 4.000 Menschen Interesse an der neuen Bewegung gezeigt, sagt Appuhn auf Anfrage. Wie viele davon letztlich Mitglieder würden, sei aber noch offen.