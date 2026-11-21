London - Quarterback-Ikone Tom Brady (49) soll einem Bericht des amerikanischen Senders ESPN zufolge beim Investor des ehemaligen Champions-League-Siegers FC Chelsea einsteigen. Nach dem Verkauf seiner Anteile an Birmingham City Anfang des Monats soll der siebenmalige Super-Bowl-Champion demnach Minderheitsinvestor in der Clearlake-Capital-Gesellschaft werden, die den Premier-League-Club aus London kontrolliert.