Nach Ausschreitungen: Tausende gehen in Nordirland gegen Rassismus auf die Straße

Belfast - Als Reaktion auf schwere rassistisch motivierte Ausschreitungen in Nordirland haben mehrere tausend Menschen in Belfast gegen Rassismus demonstriert. Laut der Nachrichtenagentur PA hatte die Organisation "Unite Against Racism" die Kundgebung unter dem Motto "Together Against Hate" vor dem Rathausplatz organisiert. Die Demonstranten hielten Plakate etwa mit der Aufschrift "Rassisten geht nach Hause" und "Euer Rassismus ist kein Patriotismus" in die Höhe.