Nach Aus seiner CBS-Show: Stephen Colbert mit Überraschungsauftritt bei Lokalshow

"Das ist eine wirklich gute Nachricht, denn aus keinem besonderen Grund würde ich tatsächlich gerne etwas kaputthauen", witzelte der Comedian ganz augenscheinlich in Anspielung auf die Absetzung seiner populären "CBS"-Show. Mit Hämmern schlugen er und seine Gäste die Holzwände klein, brachten alles zu einem Container und steckten diesen in Brand. Zuvor hatte er mit seinen Gästen unter anderem über Krebserkrankungen gesprochen, Veranstaltungstipps zum Besten gegeben und mit seinem Musikproduzenten gleichzeitig von einem Hotdog abgebissen - jeder an einem Ende. Zum Schluss bedankte er sich bei allen, "dass ich die Show alle elf Jahre moderieren darf. Wir sehen uns dann 2037 wieder".