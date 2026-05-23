Nach Aus seiner CBS-Show: Stephen Colbert mit Überraschungsauftritt bei Lokalshow

Monroe - In seiner letzten Late Show des US-Senders "CBS" hatte Stephen Colbert (62) es angekündigt - und es war ausnahmsweise kein Witz: Genau 24 Stunden nach seinem letzten Auftritt bei "CBS" gab der Comedian und Moderator den Gastgeber einer lokalen Talkshow im US-Bundesstaat Michigan. In dem Ort Monroe empfing er in einem kleinen Studio die Gäste der "Only in Monroe"-Show - und durfte das Set am Ende der einstündigen Sendung mit Hilfe seiner Gäste sogar zerlegen: Da es nicht mehr gebraucht werde, habe der Lokalsender Monroe Public Access Cable Television darum gebeten, so Colbert.