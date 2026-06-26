Nach der Entscheidung des Kreistages Ende Mai, die im Haushalt vorgesehenen Mittel für das Bundesprogramm „Demokratie leben“ vollständig zu streichen, zeichnet sich nun eine mögliche Kehrtwende ab. Der Beschluss war maßgeblich mit Stimmen der AfD zustande gekommen. CDU und Freie Wähler hatten sich mehrheitlich enthalten und damit die erforderliche Mehrheit ermöglicht, während Linke, Grüne und SPD gegen das Aus votierten. Zugleich war die Kreisverwaltung beauftragt worden, bestehende Fördervereinbarungen nicht weiterzuführen und keine neuen Verpflichtungen einzugehen.