Am 4. Juli soll in Ilmenau das große Kinder- und Jugendfestival steigen. Ausgerichtet hauptsächlich vom Ilmenauer Karneval Klub (IKK), soll es ein ganztägiges Programm für die jungen Leute aus Ilmenau und Umgebung geben: Mit verschiedenen Angeboten rund um Stadtpark und Festhalle Ilmenau wie Bubble Soccer, Graffitiwand, Hau den Lukas, einem Zumbakurs, Yoga, Tanzanimation, Ständen von Bergwacht, Feuerwehr, Thüringer Fußballverband, Sozialministerium, abends Disko mit „Dorfkindradio“ und vielem mehr.