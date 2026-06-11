Hauptsächlich mit Stimmen der AfD beschloss der Kreistag Ende Mai, die im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel für das Bundesprogramm „Demokratie leben“ vollständig zu streichen. Zugleich wurde die Kreisverwaltung beauftragt, bestehende Fördervereinbarungen nicht weiterzuführen und keine neuen Verpflichtungen einzugehen. CDU und Freie Wähler hatten sich größtenteils enthalten und somit die Mehrheit ermöglicht. Linke, Grüne und SPD stimmten gegen das Aus fürs Demokratieprojekt.