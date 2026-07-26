Nach Aus bei Tour de France Bundestrainer hofft auf WM-Teilnahme von Lipowitz

Zemke im Austausch mit Lipowitz

Am Samstagmorgen habe er Lipowitz noch eine Nachricht geschickt. Vor der Tour habe der Schwabe laut Zemke Interesse bekundet an der WM, die vom 20. bis zum 27. September ausgetragen wird. Er hoffe, dass Lipowitz weiter Ambitionen habe, sagte der 59-Jährige. Bei der WM im vergangenen Jahr in Ruanda, wo die Deutschen keine einzige Medaille geholt haben, war Lipowitz nicht dabei.