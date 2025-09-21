Nach Attentat Hohe Sicherheitsvorkehrungen bei Kirk-Trauerfeier in Arizona

Im Laufe der vergangenen Jahre wurde Kirk zu einem der prominentesten Gesichter der amerikanischen Rechten. Über seine Plattformen, darunter auch ein erfolgreicher Podcast, erreichte er ein Millionenpublikum. Im Wahlkampf machte er Trump bei jungen Wählern populärer. Er galt als enger Vertrauter von Vizepräsident Vance; Trumps Sohn Don Jr. erklärte nach dem Attentat, Kirk sei für ihn wie ein Bruder gewesen.

"Kämpft für Charlie"

Kirks Weggefährten nutzen nun unter dem Motto "Kämpft für Charlie" seine Reichweite, um dessen Anhänger mit religiös stark aufgeladener Sprache weiter anzusprechen. Nur wenige Tage nach dem Attentat moderierte Vance die "Charlie Kirk Show" aus dem Weißen Haus.

Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller schwor, "im Namen von Charlie" mit umfassenden Ressourcen der US-Regierung gegen "terroristische Netzwerke" im Inland vorzugehen, die er für Kirks Tod verantwortlich machte. Kurz darauf kündigte Trump an, die Antifa-Bewegung als eine solche Organisation einzustufen - ohne zu erklären, wie das genau funktionieren soll.

Die Leitung von Turning Point übernahm indes Erika Kirk, mit der er zuletzt mit den beiden gemeinsamen Kindern in Arizona lebte. Die Organisation ruft seine Anhänger dazu auf, seinen Tod als Ansporn für noch stärkeres politisches Engagement zu sehen. Kirk sei gestorben, während er für das gekämpft habe, was ihm am meisten bedeutete: "Wahrheit, Glaube, Familie und Amerika".