Viele Syrer, die in den vergangenen zehn Jahren nach Deutschland geflüchtet sind, jubeln angesichts des Sturzes des Diktators in ihrem Heimatland. Doch wie geht es nun weiter? Kehren Tausende Flüchtlinge in ihre Heimat zurück? Viele von ihnen sind inzwischen heimisch geworden, auch in Südthüringen.