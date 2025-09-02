Nach Anschlag vor einem Jahr Israelisches Konsulat verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

München (dpa/lby) - Nach dem Angriff eines jungen Mannes auf das israelische Generalkonsulat in München vor einem Jahr sind die Sicherheitsvorkehrungen dort verstärkt worden. "Im Generalkonsulat galten auch vor dem Attentat strenge Sicherheitsvorkehrungen. Sie sind einer der Gründe für die schnelle und effiziente Handhabung des Anschlagsversuchs. Nach internen Untersuchungen wurden einzelne Sicherheitsmaßnahmen nachträglich zusätzlich verschärft", sagte Generalkonsulin Tayla Lador-Fresher der Deutschen Presse-Agentur.