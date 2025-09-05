Nach Anschlag vor einem Jahr Israelische Konsulin warnt vor wachsendem Judenhass

Konsulin: "Der Hass der Terroristen gilt nicht nur uns"

"Der Hass der Terroristen gilt nicht nur uns, sondern im Endeffekt auch den Deutschen und Europäern, die hier im Westen in Frieden leben. Auch deshalb sind uns die Pflege und die Vertiefung der Beziehungen zwischen Israel und Deutschland eine Herzensangelegenheit", sagte Lador-Fresher der Deutschen Presse-Agentur. "Von dieser Mission kann uns ein terroristisches Attentat nicht abbringen, im Gegenteil, es bestärkt uns, diese umzusetzen." Sie bedankte sich bei der Polizei und bei "vielen deutschen Politikern, die die Tat klar und deutlich verurteilt haben".