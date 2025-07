Bundesinnenminister betont gutes Verhältnis

Dobrindt hatte am Montag gesagt, es gebe keine Unstimmigkeiten mit der polnischen Regierung. Er habe mit Innenminister Tomasz Siemoniak zwei Treffen zu Migrationsfragen noch in diesem Monat vereinbart. "Alles, was an der Grenze stattfindet, findet in einem guten Verhältnis und in einer Abstimmung statt - daran wird sich auch überhaupt nichts ändern". Dies habe er mit Siemoniak so auch am Sonntag besprochen.